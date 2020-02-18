На закупівлю книжок для бібліотек цьогоріч виділили 29 мільйонів - Подоляк

На закупівлю книг для бібліотек із бюджету Українського інституту книги у 2020 році буде виділено 29 мільйонів гривень.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк заявила на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року з бюджету Українського інституту книги буде виділено близько 29 мільйонів гривень. Як я вже сказала, ці книжки буду розвезені чи надані тим бібліотекам, які покажуть план свої роботи, що вони із тими книжками будуть робити далі. Тому що дуже багато книжок часом лежать на розподільниках", сказала Подоляк.

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За її словами, цьогоріч найбільше буде закуплено дитячої та підліткової літератури.

Заступник міністра зауважила, що передбачена сума становить 40% від усього бюджету Українського інституту книги. "Я скажу щиро, що у нас була велика дискусія про те, чи закуповувати, яку кількість закуповувати, який відсоток коштів державного бюджету скеровувати на те, аби закуповувати книжки. Але коли ми проаналізували ситуацію, то мусимо сказати, що держава не в змозі забезпечити усі 33 тисячі бібліотек", - зауважила Полодяк.