Росію вважають агресором більш як 54% українців

Росію вважають агресором, який загрожує існуванню України як держави та від якого необхідно захищатися і не підтримувати жодних відносин, 54,4% українців.

Такими є результати соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні - лютий 2020", проведеного центром Socis.

Так, відповідаючи на запитання: "Якщо говорити про Ваше ставлення до Росії, то з яким із тверджень на даний час Ви найбільше згодні?", 54,4% респондентів зазначили, що "Росія - агресор, який загрожує існуванню України як держави, від якого необхідно захищатися і не підтримувати жодних відносин".

Водночас 30,9% опитаних вважають, що "Росія - звичайна сусідська держава, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і зі всіма іншими країнами".

Ще 8,6% опитаних переконані, що "Росія - дружня та братня для нас країна, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки".

Згідно з дослідженням, загрозу від Путіна та Росії для незалежності та територіальної цілісності України продовжують вважати реальною 57,8% опитаних.

Водночас те, що загроза від Путіна та Росії для незалежності та територіальної цілісності України скоріше є надто перебільшеною, вважають 35,4% опитаних. Ще 6,9% відмовилися відповідати на запитання щодо загрози від Путіна або сказали: "Не знаю".

Дослідження проводилося 1-10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face з використанням планшетів за місцем постійного проживання респондентів. Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).