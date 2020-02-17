Прохідний бар'єр на виборах до Ради долають чотири партії - Socis

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися наступної неділі, то п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Такими є результати соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні - лютий 2020", проведеного центром Socis.

Згідно з дослідженням, якби вибори до парламенту відбулися наступної неділі, то партія "Слуга народу" набрала б 30,1%; "Європейська солідарність" — 10,1%; ОПЗЖ - 10%; ВО "Батьківщина" - 8,1%; партія "Сила і честь" - 2,9%; партія "Голос" - 2,5%; партія "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,5%; партія "Громадянська позиція" - 2,2%. Решта політсил набирають менш як 2% голосів.

Водночас, відповідаючи на запитання: "Хто, на Вашу думку, зараз є реальною опозицією до нової влади в Україні?", 25,5% опитаних назвали партію "Європейська солідарність"; 22,5% - ОПЗЖ; 16,7% - ВО "Батьківщина" та 5,5% - партію "Голос".

Дослідження проводилося 1-10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face з використанням планшетів за місцем постійного проживання респондентів. Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).