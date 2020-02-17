Зеленський знову виграв би президентські вибори з 38,4% голосів - Socis

Якби вибори Президента України відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів набрав би чинний глава держави Володимир Зеленський (38,4%), на другому місці - експрезидент Петро Порошенко (9,6%).

Такими є результати соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні - лютий 2020", проведеного центром Socis.

Згідно з дослідженням, за Зеленського проголосували б 38,4% опитаних; за Порошенка - 9,6%; за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 9,3%; за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 7,5%; за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 3,9%; за голову "Радикальної партії" Олега Ляшка - 2,4%; за лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука - 1,9%; за ексзаступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль - 1,6%; за режисера, колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова - 1,1%.

Водночас, відповідаючи на запитання: "За кого Ви проголосували в другому турі виборів Президента України, що відбувся 21 квітня 2019 року?", 61,1% опитаних заявили, що підтримали Зеленського, 15,8% - Порошенка, решта опитаних не брали участі в голосуванні або відмовилися від відповіді.

При цьому, відповідаючи на запитання: "А за кого Ви б проголосували, якби другий тур виборів Президента проводився зараз?", 47,9% опитаних підтримали б Зеленського, 15,8% - Порошенка, 10,2% - іншого кандидата, решта опитаних не брали б участі в голосуванні або відмовилися від відповіді.

Дослідження проводилося 1-10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).