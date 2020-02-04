Соціологи назвали п’ять головних запитів українців до Зеленського

Соціологи назвали п’ять головних запитів українців до Зеленського

Опитування
Укрінформ
Ключовими суспільними запитами до Президента залишаються припинення воєнних дій на сході України (64%) та посилення боротьби з корупцією (45%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року.

"Припинення воєнних дій на сході України залишається ключовим суспільним запитом до Президента (64%). Посилення боротьби з корупцією очікують 45%, відродження промисловості – 30%, підвищення соціальних стандартів – 24%, підвищення якості медицини – 22%. За останні місяці зросла значимість запитів на припинення війни та відродження промисловості", - йдеться у повідомленні.

Обираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди в першу чергу слід спрямувати державні ресурси, опитані швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій (65%). 28% – за збільшення розмірів субсидій та соціальних виплат.

Обираючи між збільшенням розмірів заробітних плат медиків та розбудовою шкіл, лікарень та впровадження нових технологій, 59% підтримують останній пріоритет, 29% – за зростання розмірів виплат.

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45% опитаних вважають, що для влади є пріоритетним витрачати ресурси на допомогу соціально незахищеним категоріям, з іншого боку – майже стільки ж (46%) за те, щоб їх спрямувати на створення умов для стимулювання активності населення.

46% вважають, що держава швидше повинна зосередитися на виявленні та покаранні корупціонерів, стільки ж стверджують, що першочергово потрібно зменшити можливості для корупції.

Основними маркерами позитивних змін в економіці респонденти вважають відкриття нових підприємств (54%) та створення нових робочих місць (54%). Третина вважають, що про покращення свідчитиме зменшення рівня трудової міграції за кордон, чверть – зростання розміру мінімальної зарплати, кожен п’ятий – зниження цін на основні продукти.

У соціальній сфері ключовими маркерами позитивних зрушень респонденти вважають підвищення якості медицини (50%), зростання розмірів пенсій (41%) та збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення (36%).

Чверть вважають індикатором покращення будівництво нових шкіл, дитсадків, лікарень, кожен п’ятий – підвищення якості освіти та збільшення тривалості життя.

Пенсіонери – категорія населення, серед найбільш вразливих, яка, на думку опитаних, потребує першочергової уваги від держави (57%). По 42% респондентів вважають, що владі слід звернути увагу в першу чергу на інвалідів за станом здоров’я або дітей-сиріт. 36% стверджують, що найперше слід допомагати малозабезпеченим сім’ям. По 22-24% так говорять про багатодітні сім’ї та учасників бойових дій, АТО.

76% опитаних бачили новорічне привітання Президента Володимира Зеленського. Серед них дві третини оцінили його позитивно, 22% – нейтрально, 13% – негативно.

"Результати опитування... продемонстрували переважання очікування змін (50%) та надії (42%) серед населення. Попри це третина відчуває розчарування, кожен п’ятий – незахищеність, напруженість або ж обурення, кожен восьмий – відчай та розгубленість. За останні два роки в суспільстві зросли настрої очікування змін та надії, зменшилися – розчарування, напруженості та обурення. Позитивні емоції переважають серед молодшого та більш забезпеченого сегментів респондентів, негативні – у старшого та біднішого", - зазначається також у повідомленні.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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