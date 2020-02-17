У Києві біля посольства Ірану запалили 176 свічок

Близько півсотні активістів провели біля Посольства Республіки Іран у Києві акцію пам'яті, під час якої запалили 176 свічок і поклали червоні троянди на знак скорботи за трагічно загиблими в авіакатастрофі в небі Ірану громадянами шести країн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийшли сюди, бо сьогодні минає 40 днів відтоді, як обірвалося життя 176 людей, щоб вшанувати їхню пам'ять і нагадали владі Ірану, що зло досі не покаране", - сказала журналістам одна з активісток Алла Ігнатченко.

Учасники акції розповіли, що зібралися на неї у відповідь на заклик у соцмережах. Під час спілкування між собою та з журналістами вони говорили про необхідність покарання винних у трагедії.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Біля Посольства Ірану вшанували пам'ять жертв рейсу PS752/ Фото: Юлія Овсяннікова

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії.