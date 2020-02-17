Білорусь відкриє ще одну заставу на кордоні з Україною

Білорусь відкриє ще одну заставу на кордоні з Україною

Укрінформ
Держприкордонкомітет Білорусі сформує ще одну прикордонну заставу на кордоні з Україною в населеному пункті Деражичі.

Про це розповів голова Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо, повідомляє БЕЛТА.

"Цього року нам належить сформувати ще дві маневрені групи та прикордонну заставу в населеному пункті Деражичі", - сказав Лаппо.

За його словами, минулого року було створено шість мобільних груп. З формуванням ще двох підрозділів у Полоцьку і Гродно це питання буде вирішене для всіх територіальних органів прикордонної служби.

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Повідомляється, що в 2019 році на білоруському кордоні облаштовано понад 58 нових рубежів охорони з прикордонними дорогами і контрольно-слідовою смугою. З'явилося понад 90 км загороджень для оснащення сигналізаційними засобами, сигналізаційними комплексами прикрито понад 97 км кордону. Загальна довжина сигналізаційного прикриття рубежів становить близько 610 км.

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