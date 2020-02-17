ЄС має фінансувати створення прикордонного корпусу – віцепрезидент Єврокомісії

Створення постійного корпусу ЄС з охорони кордонів та берегової лінії дозволить зменшити тиск на "прифронтові" держави та "федералізувати" спільну систему охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Про це у неділю під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявив віцепрезидент Єврокомісії із захисту Європейського шляху життя Маргаритіс Шинас (Margaritis Schinas), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного четверга у Брюсселі відбудеться надзвичайна Європейська рада, яка розгляне Багаторічну фінансову перспективу (на 2021-2027 роки). У вимірі міграції і безпеки у цій БФП є один центральний пріоритет: виконання рішення, яке ми разом ухвалили - мати постійний корпус для європейських кордонів та берегової охорони. Це буде перше європейське Агентство, яке матиме постійний штат у 10 000 службовців зі зброєю, в одностроях ЄС, із власним обладнанням. Це безпрецедентний крок у «федералізації» системи охорони наших кордонів", - наголосив Шинас.

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Він зауважив, що рішення було прийнято на загальноєвропейському рівні, тож зараз настав час виділяти гроші.

"Я дійсно сподіваюся, що цей фундаментальний елемент відповідальності не буде втраченим і не стане жертвою обговорення БФМ у четвер. Особливо тому, що зараз ми маємо певний оксюморон – деякі уряди хочуть, щоб ми краще організували кордони, але не поспішають платити за це. Це неправильний підхід. Якщо ми хочемо мати належну охорону кордонів, ми повинні отримати достатньо ресурсів, щоб це відбулося", - додав віцепрезидент Єврокомісії.

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Нагадаємо: 14-16 лютого у німецькому Мюнхені тривала Міжнародна безпекова конференція.