Румунський патріархат згоден із наданням автокефалії ПЦУ — Синод

Румунський патріархат погоджується з наданням автокефалії Православній церкві України.

Про це йдеться в офіційній заяві священного Синоду Румунської православної церкви від 13 лютого 2020 року, повідомляє Cerkvarium.

Як зазначається у заяві, румунський патріарх не братиме участь у зустрічі предстоятелів, ініційованій патріархом єрусалимським Феофілом ІІІ. Для того, аби не інтерпретувати зустріч в Аммані, ініційовану єрусалимським патріархом, як Синаксис (збори) предстоятелів православних церков, священний Синод вирішив, що Румунська православна церква повинна бути представлена не патріархом Румунії, а лише делегацією Румунського патріархату. Таке рішення вмотивоване тим, що кожна помісна церква несе відповідальність за збереження євхаристійної єдності.

Синодали також зазначили, що вони "погоджуються з надання автокефалії для всієї Православної церкви України (а не тільки її частини)".

Вони переконані, що цього можна досягнути тільки шляхом взаєморозуміння між Вселенським та Московським патріархатом та загально православним консенсусом.

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Як зазначає Cerkvarium, Румунська православна церква зайняла проукраїнську позицію, що виражено у підтримці автокефалії Православної церкви України. Більше того, румуни розуміють, що Синаксис предстоятелів може збирати тільки Вселенський патріархат, а тому румунський патріарх не буде брати участі у зустрічі в Аммані.

"При цьому церковний Бухарест не хоче сваритися з Московським патріархатом, а тому намагається виглядати нейтрально. Адже в них є спірне питання в Молдові, і вочевидь своєю стриманою позицією румуни можуть щось виторгувати у РПЦ. Саме в цьому контексті треба розуміти заяви РумПЦ щодо необхідності діалогу між Москвою та Константинополем, всеправославного консенсусу та автокефалії саме для всіх православних в України. Проте ці ідеї є занадто утопічними та далекими від реальності. Автокефалія від Константинополя пропонувалася всім православним, і кожен єпископ, включно з предстоятелем УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм, отримав запрошення взяти участь в об’єднавчому Соборі. Більше того, в УПЦ (МП) була реальна можливість очолити автокефальний процес і зробити предстоятелем саме митрополита Онуфрія. Вони її проігнорували", - йдеться у повідомленні.

По-друге, як підкреслює видання, всеправославний консенсус у нинішніх умовах є неможливим, оскільки РПЦ неодноразово заявляла про те, що ніколи не погодиться на автокефалію України. "Більше того, історія церкви має безліч прикладів, коли важливі церковні справи вирішувалися без консенсусу – рішенням більшості. В історії церкви було дуже мало консенсусних рішень. Отже, це не є традицією православної церкви. Саме тому заява РумПЦ у проросійській її частині є радше ритуальною, аніж реальною", - підсумовує видання.

Раніше повідомлялося, що священний Синод Румунської православної церкви готовий розглянути питання про визнання Православної церкви України в обмін на гарантії забезпечення прав і свобод румунських православних в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор, на якому предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

3 лютого в Софії Київській відбулася церемонія інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, яка завершила всі процедури, що затверджують автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України.

Це визнання відбулося після подібного кроку з боку Грецької православної церкви, яка також розпочала євхаристичне спілкування з автокефальною Православною церквою України.

фото: Cerkvarium