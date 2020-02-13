У 17% українських вчителів трапляються панічні атаки

Майже кожен другий учитель не отримує задоволення від роботи.

Про це свідчать результати опитування, яке було проведене освітнім проєктом "Прошколу", повідомляє портал Osvita.ua

"Однією з головних причин незадоволення вчителів власною діяльністю є брак мотивації. 53% педагогів працюють з відчуттям постійної втоми, а 39% взагалі знаходяться на межі виснаження", - йдеться у повідомленні.

Також 17% учителів підтвердили, що з ними траплялись панічні атаки. Разом з тим, 19% вчителів зазначили, що відчувають ентузіазм і натхнення у той час, як лише 6% — апатію.

Автори дослідження наголошують, що зазначені дані аж ніяк не говорять, що українські вчителі страждають від своєї роботи, але цифри свідчать, що варто знайти метод мотивації та підтримки викладачів і школи. Адже платнею в 4 600 грн навряд чи можна надихнути на роботу, котра вимагає максимальної віддачі.

На психологічний стан учителів впливають і умови праці, оскільки досі в деяких школах немає ані туалетів у приміщеннях, ані належного опалення.

Інша причина в тому, що вчителі досі мають більше обов’язків, ніж здатні взяти на себе. "Педагоги мусять брати участь у вихованні дітей, соціалізації, розвивати їх емоційний інтелект, розв’язувати конфлікти та часто — підтримувати й мотивувати дітей, яких називають "складними". Як виявилося 49% викладачів щодня контактують із важкими дітьми — тими, які постійно провокують, порушують дисципліну, булять інших (а не рідко й самого вчителя), відмовляються вчитися — і це теж частина роботи", - зазначають автори дослідження.

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Як виявилось майже 94% учителів жодного разу не відвідували психолога, навіть шкільного. І це при тому, що 40% не знають, як стабілізувати свій емоційний стан.