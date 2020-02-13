У 17% українських вчителів трапляються панічні атаки

У 17% українських вчителів трапляються панічні атаки

Опитування
Укрінформ
Майже кожен другий учитель не отримує задоволення від роботи.

Про це свідчать результати опитування, яке було проведене освітнім проєктом "Прошколу", повідомляє портал Osvita.ua

"Однією з головних причин незадоволення вчителів власною діяльністю є брак мотивації. 53% педагогів працюють з відчуттям постійної втоми, а 39% взагалі знаходяться на межі виснаження", - йдеться у повідомленні.

Також 17% учителів підтвердили, що з ними траплялись панічні атаки. Разом з тим, 19% вчителів зазначили, що відчувають ентузіазм і натхнення у той час, як лише 6% — апатію.

Автори дослідження наголошують, що зазначені дані аж ніяк не говорять, що українські вчителі страждають від своєї роботи, але цифри свідчать, що варто знайти метод мотивації та підтримки викладачів і школи. Адже платнею в 4 600 грн навряд чи можна надихнути на роботу, котра вимагає максимальної віддачі.

На психологічний стан учителів впливають і умови праці, оскільки досі в деяких школах немає ані туалетів у приміщеннях, ані належного опалення.

Інша причина в тому, що вчителі досі мають більше обов’язків, ніж здатні взяти на себе. "Педагоги мусять брати участь у вихованні дітей, соціалізації, розвивати їх емоційний інтелект, розв’язувати конфлікти та часто — підтримувати й мотивувати дітей, яких називають "складними". Як виявилося 49% викладачів щодня контактують із важкими дітьми — тими, які постійно провокують, порушують дисципліну, булять інших (а не рідко й самого вчителя), відмовляються вчитися — і це теж частина роботи", - зазначають автори дослідження.

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Як виявилось майже 94% учителів жодного разу не відвідували психолога, навіть шкільного. І це при тому, що 40% не знають, як стабілізувати свій емоційний стан.

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