Слідчий ДБР стверджує, що Бабіков не втручається у справи Майдану

Перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, який раніше представляв у суді інтереси експрезидента Віктора Януковича, не втручається у хід розслідування справ Майдану.

Про це сказав на пресконференції у четвер слідчий Бюро Артем Яблонський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодного впливу від першого заступника директора ДБР на результати і хід розслідування справ Майдану немає", - зазначив він.

За словами Яблонського, між слідчими і прокурорами у справах Майдану існує порозуміння. Водночас у разі втручання Бабікова у справи слідчий пообіцяв про це повідомити громадськості.

У свою чергу, слідчий Олександр Чорноблавський поінформував, що новосформований відділ ДБР у справах Майдану уже отримав від ГПУ на розслідування 47 кримінальних справ. Сам відділ знаходиться у столиці за тією ж адресою, де перебувало розформоване Управління спецрозслідувань ГПУ, - по вул. Борисоглібській, 18. Тут працюють 37 слідчих у спрвах Майдану, які раніше розслідували ці провадження, перебуваючи у штаті Управління спецрозслідувань.

Як повідомлялося, 20 січня 2020 року т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.

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Водночас Венедіктова зазначила, що особисто курирує справи Майдану.