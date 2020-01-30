Призначення Бабікова першим заступником директора ДБР оскаржили у суді

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з проханням визнати протиправним рішення про переможців конкурсу на посади першого заступника та заступників директора Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

"В ОАСК оскаржують рішення Комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників директора ДБР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позивач, якого суд, однак, не уточнив, просить визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників директора ДБР.

"Окрім цього, позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі", - йдеться в повідомленні.

Суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, 20 січня 2020 року т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Тим часом журналісти проєкту bihus.info у своєму розслідуванні "Таємний Санта для ДБР" стверджують, що конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань був формальністю. Зокрема, розслідувачі зазначають, що оголошення про цей конкурс було опубліковане на сайті відомства не на головній сторінці, а глибоко в рубриках, жодних публічних повідомлень про це не було. В повідомленні вказувалось, що подати документи на посаду треба з 30 грудня до 2 січня, тобто у розпал новорічних свят. За телефоном конкурсної комісії, вказаним в оголошенні, в цей період ніхто не відповідав.

Не знаючи заздалегідь про конкурс, зібрати і подати всі необхідні документи було неможливо, зазначають журналісти.