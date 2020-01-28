Бабіков стверджує, що конкурс на керівні посади у ДБР не був формальністю

Конкурс на посади першого заступника і заступника директора Державного бюро розслідувань не був формальністю.

Про це зазначив під час пресконференції у вівторок переможець конкурсу на посаду першого заступника директора бюро Олександр Бабіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конкурс не був формальністю. На зайняття посади заступника і першого заступника було розроблено тимчасовий порядок конкурсу. Порядок передбачав формування комісії і проведення цього конкурсу. На офіційному сайті ДБР було опубліковане оголошення про проведення конкурсу з професійними вимогами", - сказав він.

На запитання, як він встиг за три дні зібрати усі необхідні документи, Бабіков відповів: "Абсолютне не проблема зібрати необхідні документи протягом трьох днів. Підтвердженням є те, що конкурсантів було близько сорока. Всі вони успішно зібрали ці документи".

Він також запевнив, що ніхто з партії "Слуга народу" не пропонував йому піти на роботу в ДБР. При цьому він визнав, що був знайомий з в.о. директора бюро Іриною Венедіктовою.

За його словами, він познайомився з нею під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області у період з 2010 по 2016 роки.

"Там ми декілька разів перетиналися на наукових заходах, присвячених реформуванню судової та правоохоронної системи. Я не знайомий із будь-яким депутатом із партії "Слуга народу". З Офісу Президента – тим паче", - сказав Бабіков.

Як повідомлялося, Бабіков був призначений першим заступником директора ДБР 21 січня.

Журналісти проєкту bihus.info у своєму розслідуванні "Таємний Санта для ДБР" стверджують, що оголошення про конкурс на посаду заступників директора ДБР було опубліковане на сайті відомства не на головній сторінці, а глибоко в рубриках. Жодних публічних повідомлень про це не було. В повідомленні вказувалось, що подати документи на посаду треба з 30 грудня до 2 січня, тобто у розпал новорічних свят. З телефоном конкурсної комісії, вказаним в оголошенні, в цей період ніхто не відповідав.

Не знаючи заздалегідь про конкурс, зібрати і подати всі необхідні документи було неможливо, зазначають журналісти.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Водночас т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова запевнила, що особисто курує "справи Майдану".