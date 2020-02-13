МЗС підтверджує загибель семи українців в ДТП у Псковській області

Серед восьми загиблих у дорожньо-транспортній пригоді у Псковській області РФ семеро громадян України, особу одного загиблого встановлюють.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев

"За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинуло 8 осіб: водій та 7 пасажирів мікроавтобуса. Серед загиблих 7 – громадян України, особу одного загиблого встановлюють. Тіла загиблих доставлено до моргу місцевого медичного закладу", - зазначив він.

Погорельцев додав, що громадянина України, який отримав травми середнього ступеня тяжкості, госпіталізовано до місцевої лікарні. На місці аварії проводяться оперативно-слідчі дії та рятувальні роботи.

Директор департаменту також поінформував, що консульська група прибула на місце надзвичайної події для з’ясування обставин ДТП, надання допомоги особі, яка перебуває в лікарні, а також врегулювання питань щодо репатріації тіл загиблих громадян України.

"Генеральне консульство вживає заходів щодо встановлення місця проживання загиблих в Україні та інформування рідних", - повідомив Погорельцев.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 січня о 00:29 за місцевим часом на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу с.Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса марки Mercedes з українськими реєстраційними номерами та вантажівки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії загинули 8 громадян України, 1 громадянин України отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів і водій.