Жителів окупованих Донбасу та Криму хочуть порахувати за допомогою супутників

Уряд планує вирахувати кількість населення на Донбасі та в Криму за допомогою супутників.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив в ефірі радіо "UA: Суспільне мовлення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми якраз зустрічалися з представниками ООН, які допомагатимуть нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проєкт проводять в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації з'ясувати приблизну кількість населення", - заявив він.

Дубілет додав, що важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, в країні проживають 37 мільйонів 289 тисяч громадян.