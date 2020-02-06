Дубілет детально пояснив, як Кабмін порахував українців

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив методологію оцінки чисельності наявного населення України, яку разом із робочою групою проводив із жовтня по грудень 2019 року.

Про це урядовець сказав на брифінгу щодо методології оцінки чисельності населення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У держави вже є достатньо інформації для того, щоб зробити цю оцінку. Наше головне завдання полягало у тому, щоб правильно зібрати дані із різноманітних джерел, а це складно”, - сказав міністр.

За його словами, для отримання результатів дослідження брали дані від операторів мобільного зв'язку, включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці більше 60 років, з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років, з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Крім того, враховували дані перетинану громадянами України та іноземцями державного кордону України. Також відбулося проведення звіряння даних цих реєстрів зі статево-віковою структурою населення України, яку веде Держстат.

Водночас урядовець вкотре зауважив, що не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на окупованих територіях Донбасу та у Криму, та тих, хто постійно за кордоном.

У складі групи, що працювала над оцінкою чисельності наявного населення України, були завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Володимир Саріогло, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, директор Analytical Boutique Костянтин Пацера, засновник проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” Марія Данюк, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”Олег Чертов, засновник проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” Павло Полікарчук.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого у засобах масової інформації було поширено повідомлення щодо начебто невиконання робіт з оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року (по регіонах України) та отримання оцінки чисельності наявного населення України 37 млн 289 тис. осіб шляхом звичайних математичних операцій (множенням на 0,888).

Дубілет заперечив це і заявив, що в уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення інформації про фальсифікацію.

Результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.