Держстат заперечує фальсифікацію даних про кількість населення, які озвучив Дубілет

Державна служба статистики заперечує, що оцінка чисельності населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, був зроблений шляхом звичайних математичних операцій.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

“У засобах масової інформації було поширено повідомлення щодо невиконання робіт з оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року (по регіонах України) та отримання оцінки чисельності наявного населення України 37 млн 289 тис. осіб шляхом звичайних математичних операцій (множенням на 0,888). У зв'язку з цим пресслужба Держстату повідомляє, що оцінка чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року стала результатом експериментальних розрахунків за методологією, яка створювалася робочою групою”, - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, у складі цієї групи, що працювала над оцінкою чисельності наявного населення України, Володимир Саріогло – завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України; Дмитро Дубілет - міністра Кабінету міністрів; Ігор Вернер - голови Державної служби статистики; Костянтин Пацера – директор Analytical Boutique; Марія Данюк - засновник проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах”; Олег Чертов - завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Павло Полікарчук - засновник проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах”.

У Держслужбі нагадали про те, що роботи з отримання оцінки чисельності наявного населення України тривали із жовтня по грудень 2019 року і включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці понад 60 років, з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років, з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Крім того, інформацію брали від операторів мобільного зв'язку, враховували дані щодо перетину громадянами України та іноземцями державного кордону України.

“Станом на цей час Держстат працює над створенням методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня відповідного року. Після розроблення зазначені вище методологічні положення будуть у встановленому порядку затверджені Держстатом та оприлюднені на його офіційному вебсайті”, - заявив голова Держстату Вернер.

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Таким чином, наголошують у відомстві, “звинувачення у фальсифікації результатів оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2020 року (по регіонах України) є безпідставними”.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 4 лютого, деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито фальсифікацію даних оцінки чисельності населення шляхом множення даних Держстату на 0,888.

Дубілет заперечив це і заявив, що в уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення інформації про фальсифікацію оцінки чисельності населення під час перепису.