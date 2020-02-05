Дубілет: Перепис населення 2001 року — це великий фейк

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет вважає, що "класичний" перепис населення 2001 року не відображає реальних даних про населення.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Виявилося, що багато людей, які йшли по квартирах та стукали у двері, їм також не відчиняли. Я думаю, що тоді така сама ситуація була, як і зараз. Але після того, як їм не відчиняли, вони у гіршому випадку просто вигадували дані, а в кращому – йшли у ЖЕК, відкривали цю амбарну книгу і просто переписували дані звідти. Якщо чесно, то перепис населення, який був у 2001 році – це був також великий фейк", - сказав він.

Дубілет додав, що під час цьогорічного тестового перепису населення двері не відчиняли більше 25% людей.

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Як повідомлялося, результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.