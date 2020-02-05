Уряд звернеться до ДБР через фейк про фальсифікацію чисельності населення

В уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення у ЗМІ інформації про нібито фальсифікацію оцінки чисельності населення під час перепису.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

"Вчора Інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію оцінки чисельності населення. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію", - повідомив він.

Міністр зазначив, що головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних оцінки і за даними Держстату майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одне на одне і отримали однакове співвідношення - від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані були просто сфальсифіковані.

Дубілет пояснив, що в уряді взяли кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду. Потім екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою". Цю ялинку взяли відразу з двох джерел: дані Держстату та дані державних реєстрів та ці дві ялинки збіглися практично повністю.

Міністр припускає, що цей фейк переважно підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ.

Як повідомлялося, за результатами оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.