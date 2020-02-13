В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій

В уряді до сервісу check.gov.ua підключили всі основні державні органи.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

"Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи. Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи", - повідомив він.

Дубілет уточнив, що до сервісу підключили міграційну службу (паспорти, закордонні паспорти тощо), РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо), ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів) та послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

Міністр додав, що окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Адже часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через “місцеві” банки з гігантськими комісіями, а працівники державних установ отримали службові інструкції і якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, Дубілет радить телефонувати на гарячу лінію 1545.

Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, на стадії підключення — ще 10 установ.

Як повідомлялося, Дубілет анонсував скасування "зарплатного рабства" у травні.