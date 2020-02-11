Федоров розповів, на що витратять €25 мільйонів від Євросоюзу

Федоров розповів, на що витратять €25 мільйонів від Євросоюзу

Укрінформ
Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та мобільний застосунок "Дія".

Про це у Telegram розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мінцифри отримує 25 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації... Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень", — написав він.

Федоров розповів, що ці кошти витратять на:

  • додаток «Дія» і реалізацію порталу «Дія»;
  • оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;
  • покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;
  • розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;
  • впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.
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Очільник відомства також нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" не витратили "жодної копійки" з державного бюджету. Тепер фінансування проєкту взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. Федоров уточнив, що, здебільшого, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією.

Нагадаємо: Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.

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