Федоров розповів, на що витратять €25 мільйонів від Євросоюзу
Про це у Telegram розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Мінцифри отримує 25 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації... Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень", — написав він.
Федоров розповів, що ці кошти витратять на:
- додаток «Дія» і реалізацію порталу «Дія»;
- оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;
- покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;
- розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;
- впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.
Очільник відомства також нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" не витратили "жодної копійки" з державного бюджету. Тепер фінансування проєкту взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. Федоров уточнив, що, здебільшого, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією.
Нагадаємо: Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.