Додаток “ДІЯ”: тепер у потяг можна сісти за е-посвідченням водія

З 6 лютого 2020 року пасажири при посадці у поїзд можуть пред’являти електронне водійське посвідчення у мобільному застосунку "ДІЯ".

Про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.

"Укрзалізниця підтримує концепцію держави з цифровізації та запуск проєкту «ДІЯ». І вже відсьогодні пасажир при посадці у поїзд може пред’являти електронне водійське посвідчення у застосунку "ДІЯ", - йдеться в повідомленні.

Посвідчення у додатку буде також дійсне офлайн. Але, як попереджає Укрзалізниця, важливим фактором при звірці даних буде дата останнього оновлення документа.

"У разі, якщо е-посвідчення не матиме фото, або виникатимуть технічні проблеми, воно не вважатиметься чинним. Пасажиру необхідно буде пред’явити звичайний документ, що посвідчує особу", - попередили в Укрзалізниці.

Крім того, не можна використовувати скріншот посвідчення з додатку «ДІЯ».

Як відомо, при посадці у поїзд пасажир повинен мати квиток і посвідчення особи. Це може бути паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.

6 лютого Кабінет міністрів України за участю Президента Володимира Зеленського офіційно презентував свій застосунок "Держава і я", який має на меті оцифрувати державні послуги та документи для українців.

Розробка застосунку відбувалася із залученням багатьох експертів, а вже у грудні 2019 року розпочалося її тестування.

Наразі у застосунку можна оцифрувати водійські посвідчення та техпаспорт на автомобіль (лише у тому разі, якщо він зареєстрований саме на користувача застосунку). Однак автоматично у застосунку підтягуються лише документи нових зразків після 2013 року. Якщо ж ваших документів немає у "ДІЇ", застосунок запропонує вам верифікувати їх в електронному кабінеті водія.