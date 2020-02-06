Зеленський: У мене є воля, отже, у нас буде е-країна

Держава у смартфоні принципово змінює ставлення до звичайного українця і економить громадянам час, гроші та нервові клітини.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час презентації мобільного додатку “Дія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку чи оформити будь-який дозвіл. Всі ми були жертвами умовної Тамари Іванівни - жіночки у маленькому віконці, в якої завжди поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому треба щось занести, щоб отримати його підпис або якийсь дозвіл. Держава у смартфоні це змінює. Це принципово інше ставлення до звичайного пересічного українця. Це економить громадянам, тобто платникам податків, найголовніше - їхній час, гроші та нервові клітини", - сказав Зеленський.

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Він додав, що на шляху до цифровізації ще чимало перешкод, зокрема застаріле законодавство, спротив чиновників і далеко не ідеальний інтернет.

"Ми вчора це бачили (під час відвідання Оболонського відділу міграційної служби і отримання В. Зеленським паспорта громадянина України у формі ID-картки були перебої з інтернетом - ред.). Але у нас є найголовніше - наші талановиті люди, які вміють досягати мети, досягати змін. Кажуть, що до цього потрібна ще політична воля. У мене є воля, отже, у нас буде е-країна", - резюмував Президент.