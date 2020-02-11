У Грузії рятувальники другий день шукають українця після сходження лавини

Рятувальники другий день продовжують пошуки туриста з України, який зник у горах в Местійському муніципалітеті Грузії.

Про це повідомили в Службі управління надзвичайними ситуаціями республіки, інформує Грузія Online.

"Пошуки почалися після того, як напередодні український турист не повернувся в готель у селищі Местіа. Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульді", - йдеться у повідомленні.

До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.