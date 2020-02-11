Конституційний суд взявся за закон про перейменування УПЦ МП

Велика палата Конституційного суду України у вівторок розпочала розгляд справи щодо конституційності закону про перейменування релігійних організацій.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Зазначається, що розгляд справи у формі письмового провадження розпочато за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону “Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".

Після заслуховування подання народних депутатів КС перейшов до закритої частини розгляду даної справи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон № 5309, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований у країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру. Таким чином, закон зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату вказати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.

18 січня 2019 року до КСУ надійшло подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції згаданого закону.

22 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого Київська митрополія УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.