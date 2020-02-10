Згадуючи не тільки Голокост, а й українські жертви Бабиного Яру

10 лютого 1942 року в Києві розпочалися арешти підпілля ОУН. Приводом стали події у селі Базар, де ОУН організувала велелюдні заходи із вшанування Героїв Зимового Походу Армії УНР.

На той час у Києві накладом 50-60 тис. виходила газета «Українське слово» на чолі з І.Рогачем. Діяла низка українських установ і організацій, зокрема Спілка українських письменників, яку очолювала Олена Теліга. До Києва прибув Буковинський Курінь – найбільша Похідна Група ОУН. Формувалася Українська Національна Рада, яка мала виконати роль парламенту у випадку відновлення Української держави.

Провід ОУН знав про наміри німецьких окупантів. До Києва приїхав О.Ольжич, який мав відкликати Олену Телігу зі столиці. Однак не зміг цього зробити. Олена Теліга із чоловікам Михайлом була арештована Гестапо, кинута у в’язницю, а 21 лютого 1942 розстріляна у Бабиному Яру із сотнями своїх соратників.

21 лютого о 12.00 прийдемо у Бабин Яр до пам’ятника Олени Теліги і Пам’ятного Хреста, щоб віддати шану героям, що віддали своє життя за незалежність і соборність України!

Боргдан Червак

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