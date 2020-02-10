Президент тонко відчуває настрої людей і їх потреби - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Президент України Володимир Зеленський є для уряду камертоном, тому що тонко відчуває настрої людей і потреби.

Про це Гончарук розповів в інтерв’ю УП.

"Для нас, для уряду, він (Зеленський - ред.) є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо", - сказав Гончарук.

Відповідаючи на запитання, чи повністю збігаються його бачення з баченням Зеленського, Гончарук зауважив: "Звичайно, ні. В деталях у нас можуть відрізнятися позиції".

Крім того, Гончарук наголосив, що Зеленський - не мікроменеджер, тобто не втручається в "політичні речі".