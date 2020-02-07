Законопроєкт про дезінформацію обговорюватимуть ще два місяці - Бородянський

Обговорення напрацьованого законопроєкту про протидію дезінформацію продовжено ще щонайменше на два місяці.

Про це сказав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами після брифінгу на тему “Захист об’єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо обговорення, це є не законом, а законопроєктом, він не зареєстрований в Раді. Він винесений спеціально для обговорення з громадою, для того, щоб зробити цей закон досконалим, для того, щоб він захищав інформаційний простір та не міг використовуватися для утиску свободи слова. Тому обговорення продовжуємо, воно буде тривати близько 2 місяців, весь лютий і березень», - сказав Бородянський.

Він зазначив, що вже була перша сесія обговорення, зараз будуть проводитися експертні групи, буде ще друга сесія, а потім ще одне обговорення.

За його словами, обговорення продовжуватиметься стільки, скільки необхідно для того, щоб усі розуміли, як працюють норми закону.

«Вже існують міфи щодо цього законопроєкту, вже існує дезінформація щодо нього. Все це треба відпрацювати, щоб вся спільнота зрозуміла, як це працює», - додав Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті.

Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля.

“Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.