Місія ЮНЕСКО їде в Україну — перевірить Софійський собор та Києво-Печерську лавру
Про це заступник міністра культури, молоді та спорту України Світлана Фоменко сказала на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Представники реактивної моніторингової місії ЮНЕСКО будуть наступного тижня у Києві, будуть перевіряти, як ми зберігаємо, як ми захищаємо історичний центр, об’єкти Софії та Лаври", - поінформувала Фоменко.
За її словами, реактивна місія зазвичай приїздить та звертає увагу на ті місця, де є певні проблеми. "От у нас в Києві є певні проблеми і з буферними зонами та збереженням об'єктів, то це така місія, яка приходить до нас майже щороку", - додала заступник міністра.
Фоменко зазначила, що до складу цієї місії входять відомі експерти, які перевірятимуть, як в Україні охороняється спадщина ЮНЕСКО. "Ми матимемо велику розмову із ними, буде великий аналіз тих перетворень, які відбуваються в Києві. Тут важливо, щоб усі ті рекомендації та речі, які зараз робляться у Міністерстві культури, молоді та спорту, були імплементовані в містобудівну діяльність та в генеральний план міста Києва, на затвердження якого ми усі дуже чекаємо", - сказала вона.