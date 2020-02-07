Місія ЮНЕСКО їде в Україну — перевірить Софійський собор та Києво-Печерську лавру

Представники реактивної моніторингової місії ЮНЕСКО приїдуть до України наступного тижня.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту України Світлана Фоменко сказала на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представники реактивної моніторингової місії ЮНЕСКО будуть наступного тижня у Києві, будуть перевіряти, як ми зберігаємо, як ми захищаємо історичний центр, об’єкти Софії та Лаври", - поінформувала Фоменко.

За її словами, реактивна місія зазвичай приїздить та звертає увагу на ті місця, де є певні проблеми. "От у нас в Києві є певні проблеми і з буферними зонами та збереженням об'єктів, то це така місія, яка приходить до нас майже щороку", - додала заступник міністра.

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Фоменко зазначила, що до складу цієї місії входять відомі експерти, які перевірятимуть, як в Україні охороняється спадщина ЮНЕСКО. "Ми матимемо велику розмову із ними, буде великий аналіз тих перетворень, які відбуваються в Києві. Тут важливо, щоб усі ті рекомендації та речі, які зараз робляться у Міністерстві культури, молоді та спорту, були імплементовані в містобудівну діяльність та в генеральний план міста Києва, на затвердження якого ми усі дуже чекаємо", - сказала вона.