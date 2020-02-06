В УДО показали, чим був "озброєний" невідомий чоловік у Раді

В Управлінні державної охорони спростували інформацію про те, що під час "земельних баталій" у президії Верховної Ради перебував озброєний чоловік.

Інформацію про це виклали у Facebook відомства.

Там пояснили, що чоловік, на якого звернули увагу нардепи та журналісти, є військовослужбовцем УДО, який приховував під піджаком не вогнепальну зброю, а мобільну радіостанцію та кровоспинний джгут-турнікет.

"Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", — заявили в УДО.

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Нагадаємо: під час протистояння у президії Верховної Ради через законопроєкт щодо ринку землі народний депутат Сергій Рудик звернув увагу на те, що в залі буцімто перебував озброєний чоловік. Після цього перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук доручив регламентному комітету з’ясувати, хто це був і що він робив у президії.