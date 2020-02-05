Охоронець Кемерона забув у туалеті літака заряджений пістолет

Охоронець колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона залишив заряджений пістолет в туалеті літака авіакомпанії British Airways під час перельоту з Нью-Йорка до Лондона.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Охоронець Девіда Кемерона викликав паніку під час польоту літака British Airways з Нью-Йорка до Лондона, коли один з пасажирів виявив заряджений пістолет Glock, який той випадково залишив у туалеті літака”, - йдеться у публікації.

Вважається, що це 9-мм пістолет Glock 17, його знайшли разом із паспортом Камерона та паспортом його охоронця.

Як зазначається, пасажир, який знайшов зброю, передав її бортпровідникам літака. Пілот лайнера намагався заспокоїти пасажирів і сказав, що охоронці високопоставлених осіб мають право носити зброю на борту. Проте за наполяганням одного з пасажирів рейсу зброю вилучили з борту літака.

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Через інцидент рейс був затриманий у нью-йоркському аеропорту на годину.

Поліція Лондона розпочала розслідування, охоронця відсторонили від служби.

У пресслужбі Кемерона відмовилися коментувати інцидент.