ВАКС майже в 7 разів збільшив заставу фігуранту справи Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про збільшення розміру застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора "Укрбуду" Мармишу.

"Суд апеляційної інстанції, частково задовольнивши вимоги прокурора та детектива, визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн гривень застави", - заявили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що ВАКС у рамках справи Микитася обрав запобіжний захід ексзаступнику директора державної корпорації "Укрбуд" Мармишу. Його взяли під варту до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн гривень. САП і НАБУ наполягали на утриманні під вартою підозрюваного із заставою в розмірі 77 млн ​​гривень.

Нагадаємо: що в розтраті коштів Нацгвардії підозрюють екснардепа і колишнього президента держкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася. За версією слідства, він, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.