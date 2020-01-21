Розкрадання квартир Нацгвардії: у справі з’явився шостий підозрюваний

У справі щодо заволодіння майном Нацгвардії з’явився шостий підозрюваний.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

“17 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому заступнику президента державної корпорації про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру підписав генеральний прокурор.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними ЗМІ, йдеться про адвоката В'ячеслава Мармиша.

За даними слідства, у 2000-их роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (згодом реорганізованого в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та сама компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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У травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу; у липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народному депутату VІІІ скликання, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.