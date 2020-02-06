Заступник генпрокурора Чумак судитиметься з Кивою

Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак збирається подати в суд на депутата від фракції ОПЗЖ Іллю Киву.

Про це Він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені розказали, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Кива на всю країну заявив, що я кришую проституцію та торгівлю наркотиками в рамках Києва, а можливо і країни. Передивився сьогодні запис. Точно, так і говорив", - повідомив Чумак.

Заступник генпрокурора зазначив, що міг би не звернути на це увагу, якби не одне "але".

"Якби це сказав “просто Кива”, я б не звернув уваги та відмахнувся. У зв’язку з тим що це сказала публічна особа, народний депутат, під час виступу на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим вчинив мені страшенні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатись від наклепу у судовому порядку. Готую позов. Позов подам на велику суму, обіцяю, що всю її передам на потреби волонтерської групи Операція Маестро", - пише Чумак.

Як раніше повідомляло агентство, Генпрокурор порушив справу проти Киви за побиття відвідувача ресторану.