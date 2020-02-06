Історик Грицак розповів, що саме може об'єднати українців Сходу і Заходу

Регіональні відмінності у трактуванні патріотизму, де одні регіони наголошують на знанні мови, а інші - на вчасній сплаті податків, свідчать про класичну відмінність між етнічною і громадянською концепцією нації.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив історик Ярослав Грицак.

"Це є класична відмінність між етнічною і громадянською концепцією нації. Перша наголошує на мові або іншій етнічній ознаці (скажімо, на релігії), друга – на громадянській лояльності. І, знову ж таки, скажу, що Україна – не єдина "роздерта" між цими двома концепціями. Найближчий приклад – Ізраїль", - сказав Грицак.

На думку історика, жодній із цих концепцій не можна наперед приписувати знак "мінус" чи "плюс" – мовляв, етнічна концепція погана, а громадянська – добра. Вони "добрі" чи "злі" не самі по собі, а по тому, наскільки вони діють, тобто є ефективними. Поки що соціологія показує, що ідентичність "громадянин України" є більш популярною, аніж ідентичність "українець".

При цьому Грицак вважає, що справжнє питання: не яка концепція – громадянська чи етнічна? Справжнє питання: хто буде ядром, навколо якого буде об'єднуватися українська громадянська нація?

"Моє омріяне ядро – Україна центру, яка об’єднуватиме ідею української мови – як на Заході, і справно платитиме податки – як це бачать на Сході. Певною мірою, вона уже склалася: в Україні уже є консенсус, що українська буде єдиною державною мовою. Складніше – зі сплатою податків. Але найскладніше є зі статусом російської... Головне – зрозуміти: суперечки про статус російської мови в Україні не є суперечкою між українцями і росіянами, це суперечки між україномовними і російськомовними українцями. Тобто це суперечка не між двома націями, а всередині однієї й тої ж нації", - зауважив Грицак.

Як відомо, Ярослав Грицак - доктор історичних наук, професор Українського католицького університету.