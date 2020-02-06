Україні слід позбутися статусу геополітичного пограниччя - історик Грицак

Україна повинна відходити від статусу геополітичного пограниччя, переконаний історик Ярослав Грицак.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чому Україна так часто опиняється в центрі конфліктів між демократами та республіканцями, між Америкою та Росією.

"Нам треба втікати від статусу геополітичного пограниччя", - сказав історик.

Грицак також наголосив: "Історія є похідною від географії. Це те, що історики називають long durée – довге тривання, фактори, які змінюються дуже поволі або не змінюються взагалі. Поясню на прикладі: вважаю, що найбільшою катастрофою у нашому регіоні було зникнення Києва як геополітичного центру. До розгрому монголами він входив у число 10 найбільших міст світу – після розгрому він перетворився на мале й значною мірою провінційне місто і відновив свій розмір аж наприкінці ХІХ століття".

Водночас, на його переконання, політика, як і природа, не терпить порожнечі. "У цю геополітичну пустку, яка витворилася після зникнення Києва як геополітичного центру, вливалися близькі й далекі сусіди. Їх приваблювали багаті ресурси, але також – і розуміння факту: хто має контроль над цією територію, має ключ до всієї Східної Європи. Найближчі міста з подібною долею – Багдад, Єрусалим, Рим. З них тільки Риму вдалося "виплутатися" з цієї пастки", - зазначив історик.

Він також процитував Богдана Гаврилишина, який говорив, що Україна поки що знаходиться у сприятливій геополітиці, але довго це не триватиме. А тому український уряд має максимально скористатися з тих "спокійних" років.

Як відомо, Ярослав Грицак - доктор історичних наук, професор Українського католицького університету.