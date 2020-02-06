Суд не дав Шевчуку повернути собі крісло в КСУ

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва про поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді Конституційного суду.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням Володимира Мельничука під час засідання у четвер, 6 лютого.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Ольга Шкіль.

“Колегія суддів ухвалила: рішення ОАСК від 11 жовтня 2019 року скасувати, а провадження у цій справі за позовом Шевчука закрити”, - йдеться у резолютивній частині постанови суду.

Повна версія постанови буде оприлюднена упродовж п’яти днів.

Як повідомлялося, 14 травня судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти.

Того ж дня новим головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу.

Водночас 11 жовтня 2019 року Окружний адмінсуд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного суду.

16 жовтня Шевчук прийшов на роботу, але охорона не пустила його. Згодом у КС пояснили це відсутністю рішення про поновлення у Єдирному державному реєстрі судових рішень, а також тим, що Шевчук прийшов із незавіреною ксерокопією рішення, без гербової печатки.

18 грудня 2019 року судді КСУ провели спецзасідання, на якому Шевчуку було відмовлено у поновленні на посаді судді КС.