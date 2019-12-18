Конституційний суд відмовив Шевчуку у поновленні на посаді — джерело

Судді Конституційного суду відмовилися поновити на посаді судді Станіслава Шевчука.

Відповідне рішення було ухвалене під час голосування у середу, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Щойно відбулося спецзасідання, на якому розглядали питання поновлення Шевчука. Йому було відмовлено в поновленні", - зазначив співбесідник.

За словами джерела, більшість суддів висловилися проти поновлення колишнього голови суду Шевчука на посаді судді.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня поновлений рішенням суду ексглава Конституційного суду Станіслав Шевчук прийшов на роботу, але охорона не пустила його. Згодом у КС пояснили це відсутністю рішення про поновлення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також тим, що Шевчук прийшов із незавіреною ксерокопією рішення, без гербової печатки.

14 травня 2019 року голову Конституційного суду Станіслава Шевчука відправили у відставку. Підставою для звільнення став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі «системні та істотні порушення», зокрема, «нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КС».

Звільнення Шевчука сталося напередодні інавгурації Володимира Зеленського, яку проводить - і приводить президента до присяги - саме глава Конституційного суду.

Новим головою КС одразу обрали Наталію Шапталу. Пізніше у неї сплив термін повноважень, вона подала заяву про відставку, і суд її звільнив. 17 вересня главою КС обрали Олександра Тупицького, який був заступником Шаптали. Заступником Тупицького став Сергій Головатий.

11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду.