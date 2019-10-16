Шевчук поскаржився до ДБР на голову Конституційного Суду

Станіслав Шевчук, якого суд поновив на посаді голови Конституційного Суду, написав до ДБР заяву на чинного очільника КС Олександра Тупицького.

Про це Шевчук повідомив в ефірі Громадського.

Він розповів, що викликав поліцію, аби зафіксувати, що 16 жовтня його не пустили на роботу.

«Охорона сказала, що Тупицький, є такий голова, він сказав, щоб мене не впускати загалом у приміщення. Я зафіксував цей факт і сьогодні ж звернувся у ДБР із заявою на пана Тупицького про скоєння кримінального правопорушення - невиконання судового рішення», - заявив Шевчук.

Окрім того Шевчук обурився, що «Конституційний Суд не виконує рішень своїх колег, інших суддів». Проте водночас висловив сподівання: оскільки він «відчув справедливість із цього рішення суду», то й «колеги (у КС - ред.) не будуть дуже довго опиратись виконанню судового рішення».

Читайте також: Шевчука поновили на посаді голови Конституційного суду

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня поновлений рішенням суду ексглава Конституційного Суду Станіслав Шевчук прийшов на роботу, але охорона не пустила його. Згодом у КС пояснили це відсутністю рішення про поновлення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також тим, що Шевчук прийшов із не завіреною ксерокопією рішення, без гербової печатки.

14 травня 2019 року голову Конституційного Суду Станіслава Шевчука відправили у відставку. Підставою для звільнення став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі «системні та істотні порушення», зокрема, «нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КС».

Звільнення Шевчука сталося напередодні інавгурації Володимира Зеленського, яку проводить - і приводить Президента до присяги - саме глава Конституційного Суду.

Новим головою КС одразу обрали Наталію Шапталу. Пізніше у неї збіг термін повноважень, вона подала заяву про відставку, і суд її звільнив. 17 вересня главою КС обрали Олександра Тупицького, який був заступником Шаптали.

11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного Суду.