Конституційний Суд узяв перерву в засіданні щодо “поновлення” Шевчука

Сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому розглядали питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення його на посаді судді та голови КС. Наразі у засіданні оголошено перерву.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду.

"15 жовтня 2019 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому розглянуто питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного Суду України. За наслідками розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України оголошено перерву", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба також зазначила, що Шевчук сьогодні о 9 год. 15 хв. подав заяву до Конституційного Суду про поновлення на посаді судді та голови Конституційного Суду, додавши завірену копію скороченого рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 жовтня 2019 року із вступною та резолютивною частинами.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення звільненого Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду. Цим рішенням Окружний адмінсуд зобов'язав КС поновити Шевчука на посаді.

14 травня судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти.

Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням".

Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.