Українська на ТБ не повинна бути лише мовою "кумедних малоросів" – Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає зверхнім ставлення виробників медіапродуктів до української мови як говірки "кумедних малоросів" і закликає їх спуститися з "великорусского п’єдесталу" в реальність.

Про це Кулеба написав у Facebook, коментуючи аргументацію представників телеканалу "1+1" щодо мови нових медіапродуктів

"Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів. Переконаний, що суспільство рішуче засудить такий підхід", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з "великорусского п’єдесталу" в реальність, в якій, за даними минулорічного опитування КМІС, майже 80% наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту.

"При цьому особисто я з повагою ставлюся до всіх мов, якими виробляють медіапродукти - української, кримськотатарської, російської, угорської та інших", - акцентував Кулеба.

Як повідомляли ЗМІ, представники телеканалу "1 + 1" під час презентації нового сезону розповіли, що комедії для осіннього сезону канал зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською.

Такий розподіл на "1 + 1" пояснюють тим, що українська мова буцімто краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко.