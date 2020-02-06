Дубілет збирає пресконференцію щодо оцінки чисельності населення

Дубілет збирає пресконференцію щодо оцінки чисельності населення

Укрінформ
6 лютого міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет проведе пресконференцію, на якій роз'яснить методологію проведення розрахунків чисельності наявного населення України.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Сьогодні о 14-ій я проводжу пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення. Це дуже важлива пресконференція для мене", - йдеться у дописі.

Дубілет підкреслив, що для нього "дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати".

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"Я хочу ще раз крок за кроком показати, які розрахунки ми провели та як ми вийшли на ті цифри, які опублікували", - зазначив автор допису.

За словами міністра, разом з ним у пресконференції братимуть участь члени "нашої команди":

- Голова Держстату Ігор Вернер;

- Завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимира Саріогло;

- Завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Олег Чертова;

- Засновники проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” Павло Полікарчук та Марія Данюк.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення у ЗМІ інформації про нібито фальсифікацію оцінки чисельності населення під час перепису. Міністр Дубілет припускає, що цей фейк переважно підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ.

Раніше результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

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