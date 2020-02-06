Дубілет збирає пресконференцію щодо оцінки чисельності населення

6 лютого міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет проведе пресконференцію, на якій роз'яснить методологію проведення розрахунків чисельності наявного населення України.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Сьогодні о 14-ій я проводжу пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення. Це дуже важлива пресконференція для мене", - йдеться у дописі.

Дубілет підкреслив, що для нього "дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати".

"Я хочу ще раз крок за кроком показати, які розрахунки ми провели та як ми вийшли на ті цифри, які опублікували", - зазначив автор допису.

За словами міністра, разом з ним у пресконференції братимуть участь члени "нашої команди":

- Голова Держстату Ігор Вернер;

- Завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимира Саріогло;

- Завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Олег Чертова;

- Засновники проєкту “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” Павло Полікарчук та Марія Данюк.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення у ЗМІ інформації про нібито фальсифікацію оцінки чисельності населення під час перепису. Міністр Дубілет припускає, що цей фейк переважно підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ.

Раніше результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.