В ОБСЄ назвали підпал автівки журналістки "Радіо Свобода" залякуванням ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вважає підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук черговим прикладом залякування журналістів.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

«Ми вважаємо, що ці погрози треба сприймати дуже серйозно. При цьому розслідувати треба не лише фізичні погрози, а також ті, які здійснюються через інтернет, через повідомлення. Часто такі нападки можуть бути пов’язані з роботою журналістів щодо корупції, особливо на місцевому рівні. Це потрібно сприймати серйозно», – заявив Дезір.

Як повідомлялося, автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук, підпалили опівночі 30 січня у Львові. Ніхто не постраждав.

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У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста». За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки – професійна діяльність.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на "Радіо Свобода" з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу свого автомобіля.

Фото: RFE/RL