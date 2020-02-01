З’явилось відео підпалу автівки журналістки "Радіо Свобода" у Львові

У ніч на 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, який належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Відео підпалу є в розпорядженні програми "Схеми" - проєкту "Радіо Свобода".

На ньому невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, палій досі не затриманий, також не ідентифікована його особа.

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Раніше редакція програми «Схеми» також вийшла з заявою, що сподівається на швидке розкриття злочину.

«Враховуючи попередній досвід масового нерозкриття злочинів проти журналістів, а також те, що подружжя журналістів Терещуків писали критичні матеріали, в тому числі, про поліцію, важливо, щоб слідство перебувало на максимальному контролі з Києва. Сподіваємось найближчим часом почути публічний звіт поліції про те, яких дій було вчинено задля оперативного встановлення особи та затримання підпалювача по гарячих слідах, та які версії і мотиви злочину розглядає поліція. Очікуємо швидкого розслідування та розкриття імен замовників злочину, наскільки б впливові люди за цим не стояли», – йдеться в заяві.

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Нагадаємо: у ніч на 30 січня, за словами свідків, до машини підійшов чоловік у масці, помістив пакет із невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його. На крики свідків про те, що він може спалити всю вулицю, невідомий відповів, що хоче спалити лише цю автівку.