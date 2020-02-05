Група "Першого грудня": Українською елітою мають бути "прагматичні ідеалісти"

Україні потрібні еліти, які поєднували би високий професіоналізм і політичну й особисту доброчесність. У їхній системі цінностей на першому місці має бути людська гідність.

З такими пропозиціями до політичних еліт країни звернулася ініціативна група "Першого грудня", до якої входять відомі інтелектуали.

За словами учасників групи, політична еліта завжди була ахіллесовою п’ятою України. За 30 років незалежності змінювалися цілі покоління управлінців, проте чинна політична система, збудована на корупції, кумівстві, безвідповідальності й непрофесіоналізмі, залишалася непорушною.

Як зазначається у зверненні, "виборці багато очікували від "нових облич", але поки що й вони проявляють стару схильність до ціннісного релятивізму, потаємності й браку чіткої візії розвитку держави". На думку авторів звернення, добрі політики в країні є, але "вони лише відтіняють загальну сумну картину".

Українських інтелектуалів також тривожить, що "майку лідера в українських політичних перегонах щоразу перебирають ситуативні, а не стратегічні альтернативи". "Суспільство не ставить собі запитання: "А хто прийде до влади, якщо раптом її втратить чинна команда?" Опозиційність до влади проявляється переважно у критикуванні конкретних кроків чинного керівництва, тоді як ситуація вимагає розробки вивірених стратегічних програм й пошуку суспільного консенсусу для їхнього втілення.

"На порядку денному більшості української політичної еліти - не вболівання за майбутнє держави, а питання їхнього власного добробуту і престижу. І ще багато того, ім’я якому - дріб’язковість. Так поводяться глухарі на токовищі, які не чують скрадливої ходи мисливця", - ідеться у зверненні.

Щоб створити в країні бажаний політичний устрій, утвердити її суб’єктність і вписати її у світовий контекст, еліта повинна мати цілком протилежний підхід до управління державою, наголошується у зверненні.

"Україні потрібна критична маса тих "прагматичних ідеалістів" (чи, якщо хочете, "тверезомислячих романтиків"), які не задля кар’єри, а задля блага країни самовіддано мінятимуть звичні ціннісні пріоритети, ламатимуть управлінські трафарети й "освячені" часом негласні традиції політичних еліт", - наголошує ініціативна група.

На переконання членів групи, це є можливим унаслідок ціннісної трансформації політичних еліт і громадянського суспільства на основі пошанування гідності, вірності правді, міжлюдської довіри й готовності до солідарності. Такі цінності в суспільне життя має привнести новий суспільний рух до громадянської та моральної суб’єктності, з якого виросте ціннісно інша політична партія.

"Саме такий рух до громадянської та моральної суб’єктності був би спроможний створити в майбутньому конкретний запит на нову політичну силу, яка подужала б відкрити перед Україною новий простір її майбутнього", - йдеться у зверненні.

Не зраджувати моральним принципам навіть тоді, коли до цього їх спонукають практичні інтереси партії, лояльність до вищого керівництва чи приватне прохання кума — такими мають бути політики, які здатні залишити стару систему в минулому, переконані члени групи "Першого грудня".

Як повідомлялося, ініціативна група "Першого грудня" створена у двадцяту річницю всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України. До групи наразі входять представники національної інтелігенції: Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський та Ярослав Яцків.

Повний текст звернення читайте також на сайті Укрінформу.