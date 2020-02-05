Зеленський і Гончарук завтра презентують мобільний застосунок “Дія”

Презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи “Дія. Цифрова освіта” відбудеться у четвер, 6 лютого.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

“6 лютого відбудеться презентація мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта». Першими переваги застосунку зможуть оцінити 9,5 млн українців, яким стануть доступні цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на авто”, - йдеться у анонсі.

У заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, презентація “Дії” мала відбутися 30 січня, але була перенесена.