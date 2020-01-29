"Дія" буде у ТОП мобільних додатків світу - Федоров

Мобільний додаток "Дія" стане одним з найкращих проєктів цифровізації, переконаний віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це у Facebook інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Мінцифра і те, що ми робимо, – це стартап. Наше завдання – цього року показати, що ми реально можемо щось зробити, і про це говоритимуть у світі. Повірте, коли запрацює мобільний додаток "Дія", він потрапить у ТОПи серед таких проєктів світу", – заявив Федоров.

Він анонсував запуск застосунку 30 січня.

"Уже від 30 січня мобільний додаток “Дія” з цифровими посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу буде у вільному доступі для всіх охочих. Україна - третя у Європі й десята країна у світі, в якій є електронні документи у смартфоні", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, 30 січня Міністерство цифрової трансформації презентуватиме застосунок "Дія", який об'єднуватиме оцифровані документи громадян.