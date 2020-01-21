В Україні запустили "Дію" - онлайн-платформу цифрової грамотності

Міністерство цифрової трансформації України запустило онлайн-платформу з навчання цифрових навичок.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою”, - повідомив він.

Федоров уточнив, що мета платформи "Дія" — за три роки навчити шість мільйонів українців цифровій грамотності.

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