В Україні запустили "Дію" - онлайн-платформу цифрової грамотності
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою”, - повідомив він.
Федоров уточнив, що мета платформи "Дія" — за три роки навчити шість мільйонів українців цифровій грамотності.
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