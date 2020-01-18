Федоров назвав дату запуску електронної медкарти

Проблема захисту персональних даних пацієнтів у системі eHealth на сьогодні вирішена — система отримала атестат відповідності комплексному захисту інформації.

Про це у Facebook повідомив Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що 2,5 року, з початку роботи системи eHealth, однією з головних претензій до неї була відсутність зрозумілої та офіційно підтвердженої системи захисту даних пацієнтів.

"Ще влітку 2019 року, коли я вперше проводив координаційну зустріч з донорами, ключові коментарі від міжнародних партнерів стосувалися кричущої ситуації навколо системи eHealth – "невідомо, чи персональні дані пацієнтів зберігаються надійно", "належний захист відсутній" і багато іншого. Тоді я пообіцяв вирішити це питання", - написав міністр.

За його словами, "сьогодні ця проблема вирішена. Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації".

Федоров також нагадав, що 1 квітня має стартувати друга черга медичної реформи, зокрема, до eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта. Надалі це дозволить запустити онлайн-сервіси для громадян. Зокрема, можливість вибрати сімейного лікаря та укласти декларацію з лікарем онлайн, додав міністр.