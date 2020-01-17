Е-послуги для будівництва "складних" об'єктів з'являться за 2-3 місяці - Федоров

Адміністративні електронні послуги для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) будуть запущені за 2-3 місяці.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перше, що ми зробили, ми запустили (електронні - авт.) послуги для СС1. Ми знаємо, що багатьох з вас це не стосується, ви чекаєте на СС2 і СС3. Ми над цим працюємо, за два-три місяці вони будуть”, - зазначив Федоров.

Він додав, що в міністерстві також працюють над створенням нового реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який надає адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час презентації заявляла, що адміністративні послуги для об’єктів будівництва класу наслідків СС2 та СС3 почнуть надаватися в електронному кабінеті забудовника з листопада 2020 року.

Реєстр дозвільних документів ДАБІ у форматі відкритих даних було опубліковано 26 грудня 2019 року.