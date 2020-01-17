Е-послуги для будівництва

Е-послуги для будівництва "складних" об'єктів з'являться за 2-3 місяці - Федоров

Укрінформ
Адміністративні електронні послуги для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) будуть запущені за 2-3 місяці.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перше, що ми зробили, ми запустили (електронні - авт.) послуги для СС1. Ми знаємо, що багатьох з вас це не стосується, ви чекаєте на СС2 і СС3. Ми над цим працюємо, за два-три місяці вони будуть”, - зазначив Федоров.

Він додав, що в міністерстві також працюють над створенням нового реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який надає адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).

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Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час презентації заявляла, що адміністративні послуги для об’єктів будівництва класу наслідків СС2 та СС3 почнуть надаватися в електронному кабінеті забудовника з листопада 2020 року.

Реєстр дозвільних документів ДАБІ у форматі відкритих даних було опубліковано 26 грудня 2019 року.

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